С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 150457 владимирцев.

Во Владимирской области на 28 апреля выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 13 человек. Ещё 10 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, по 1 - в Ковровском, Кольчугинском, Александровском, Селивановском, Судогодском, Гороховецком и Собинском, по 3 - в Юрьев-Польском и Вязниковском, по 2 - в Гусь-Хрустальном и Меленковском, а также 4 - в Суздальском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 150457 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 40961 заболевший во Владимире, 17716 - в Ковровском районе и 16567 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.