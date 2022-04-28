Во Владимирской области наградили первых 166 человек, удостоенных знаком “Почётный донор Владимирской области”. Соответствующий указ подписал врио губернатора Александр Авдеев. Такое

Во Владимирской области наградили первых 166 человек, удостоенных знаком “Почётный донор Владимирской области”. Соответствующий указ подписал врио губернатора Александр Авдеев. Такое звание получают люди, которые безвозмездно сдали кровь более 20 раз или её плазму-не менее 30 раз. В областной станции переливания крови сообщают, в нашем регионе насчитывается 7620 доноров. В год они сдают около 11-12