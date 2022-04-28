Дома у фигуранта нашли националистическую атрибутику, а также предметы, похожие на холодное и дробящее оружие.

Во Владимирской области задержали и заключили под стражу украинского нациста. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ.По данным ведомства, мужчина 1979 года рождения является сторонником проукраинской националистической идеологии и причастен к призывам в интернете вести террор против представителей российской власти.Через Telegram он разместил на одном из открытых каналов текст с призывом уничтожать российские воинские части, автомобили политических деятелей, органов госуправления, а также совершать вооруженные нападения, вооружившись «коктейлями Молотова».Дома у фигуранта нашли националистическую атрибутику, а также предметы, похожие на холодное и дробящее оружие. На него возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован. Расследование продолжается.