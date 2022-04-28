Судебные приставы Меленковского района изъяли гребные суда за незаконную добычу рыбы у двух местных...

Судебные приставы Меленковского района изъяли гребные суда за незаконную добычу рыбы у двух местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов Владимирской области.В первом случае, находясь на рыбалке на реке Ока, 62-летний мужчина установил на сутки сеть. Через несколько дней он вернулся за добычей, но на берегу его ожидали сотрудники правоохранительных органов. Так как соответствующего разрешения у мужчины не оказалось, в отношении него было возбуждено уголовное дело, которое направили для рассмотрения в суд.Суд признал жителя Меленковского района виновным в совершении преступления по п. «а» ч.1 ст.256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба). Рыболовную сеть суд постановил уничтожить, а деревянную лодку с веслами конфисковать в доход государства.Судебные приставы Меленковского района УФССП России по Владимирской области исполнили решение суда, изъяв у мужчины также топливный бак и лодочный мотор марки «Вихрь».Во втором случае, конфискация имущества, по решению суда, была произведена у 66-летнего мужчины, который также нарушил закон. Сотрудники МВД зафиксировали незаконную добычу рыбы на местом озере. Мужчина был признан виновным в совершении преступления по п. «б» ч.1 ст.256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с применением самоходного транспортного плавающего средства). Принадлежащая ему деревянная лодка также была конфискована судебными приставами в доход государства.Фото: https://pixabay.com/ru/