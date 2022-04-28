В 33-ем региона сегодня вновь стартует проект ДоброВСело. Волонтеры-медики выезжают в...

В 33-ем региона сегодня вновь стартует проект "ДоброВСело". Волонтеры-медики выезжают в фельдшерско-акушерские пункты и помогают сельским докторам.Наводят порядок в зданиях ФАПов и вокруг них, измеряют пациентам давление, уровень сахара в крови, дают рекомендации по ведению здорового образа жизни. При необходимости оказывают доврачебную помощь. Сегодня волонтеры будут дежурить в ФАПе деревни Зелени в Суздальском районе.