Горьковская железная дорога традиционно делает это в начале садового периода. До Коврова и обратно...

Горьковская железная дорога традиционно делает это в начале садового периода. До Коврова и обратно ежедневно будут ходить два поезда. Также с 30 апреля по субботам и воскресеньям вводится еще одна пара. Сотрудники железной дороги напоминают о 40% льготе на билеты для пожилых людей. Скидка начнет действовать 1 мая.Расписание ежедневных дополнительных электричек:Владимир - Ковров - 12.59 и 19.10Ковров - Владимир - в 15.23 и 19.33Дополнительные электрички по выходным дням:Владимир - Ковров - 19.15Ковров - Владимир 13.23