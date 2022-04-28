От ампутации его спасли врачи владимирской больницы скорой помощи. Валерий Кузнецов, эвакуированный...
От ампутации его спасли врачи владимирской больницы скорой помощи. Валерий Кузнецов, эвакуированный в наш регион из Мариуполя, искренне благодарит медиков, которые помогли ему сохранить руку. Тяжелейшие ранения Валерий получил, спасая ребёнка. Все подробности - в специальном репортаже Марии Платанюк.
- Пришлось сбрить, ложили на землю постоянно, думали, что я чеченец.
Отрастил бороду, понемногу начал улыбаться, всё реже придерживает израненную руку. В Киржаче Валерий Кузнецов открывает новую страницу жизни. Вспоминает, как радовался освобождению родного Мариуполя. Связи со старшим братом Евгением по-прежнему нет. Там же сестра. До сих пор ищет детей. В небольшой комнате Валерий регулярно смотрит телеканал "Россия". Говорит, лично у него сомнений никогда не было, на чьей стороне ПРАВДА.
Валерий Кузнецов, вынужденный переселенец, житель г. Мариуполя:
- Если мозги промывали в Украине многим, многим. Заметно было, как они меняли свою точку зрения. Я там особо телевизор не смотрел. Из-за всего этого. Бред какой-то лился. Я всегда понимал, я всегда был на стороне России. И в 14-м году, когда началось всё это, я был, конечно, в шоке, что брат убивает брата.
Из Мариуполя Валерий эвакуировался вместе с мамой. Она, кстати, много лет отработала на "Азовстали" в цехе "Рельсобалка". По словам Светланы Петровны, Мариуполь всегда был русским городом. И этот дух неонацисты планомерно выжигали. В России впервые за долгое время Кузнецовы чувствуют себя в безопасности.
Светлана Кузнецова, мать Валерия Кузнецова, жительница Мариуполя:
- Хочется уже остаться здесь. Страшновато в возрасте сюда перебираться, а ничего больше не остаётся. Только тут.
В Мариуполе Валерий Кузнецов (пока мог) оказывал помощь женщинам и детям. Ими как живым щитом прикрывались националисты. Месяц в подвале провела и нынешняя соседка Валерия - Юлия Колесниченко. С тремя детьми. Самой младшей Милане - с глазами цвета неба - было всего полгода.
Юлия Колесниченко, вынужденный переселенец, жительница г. Мариуполя:
- Сейчас начнём всех расстреливать. И мы под авиаударами выбирались. Нам надо было деток спасать. И благодаря российским военным, мы оттуда выбрались.
- Около пяти лет. Мальчик. Максим его звали. В глазах, всё стоит, конечно.
Спасти чужого ребёнка пытался и Валерий. По его словам, родителей мальчика на тот момент уже не было в живых. В Мариуполе азовцы, представители экстремистской организации, запрещённой в России, не щадили никого.
- Ещё даже российских войск не было, а они уже ездили, с микроавтобусов, с миномётов стреляли куда попало. Просто уничтожали людей. Конечно, это ад.
В его телефоне много кадров тех страшных дней. Вот украинские танки заезжают на «Азовсталь», вот дом, где самого Валерия держали связанным. Здесь же, на третьем этаже, был Максим. Мальчик, раненый в голову, навсегда останется в его памяти.
Валерий Кузнецов, вынужденный переселенец, житель г. Мариуполя:
- Я не умею водить машину, искал того, кто сядет за руль. Мужчина один согласился, и мы пошли. Вскрыли "Ниву", "Нива" была скорой помощи тоже. Проехали метров 300. Услышал пулемётную очередь вначале и врезались в дерево. Водитель хрипит, ребенка через руку убило.
Ребёнок и водитель погибли на месте. Валерия "прошило" насквозь.
Валерий Кузнецов, вынужденный переселенец, житель г. Мариуполя:
- Хотел выходить, рука как зажатая. Думал, где-то зажало её. Не знал ещё, что она у меня простреленная. И смотрю, она в сторону валялась. Понял, что отстрелило. Открыл дверь, взял руку. И начал кричать: "Люди, помогите!»
Ему грозила полная ампутация, но чудо сотворили медики владимирского Красного Креста. Лечащий врач Валерия, его однофамилец - Александр Кузнецов, травматолог-ортопед, вспоминает: тяжёлого пациента в больницу скорой помощи доставили прямо с вокзала. Эшелон прибыл 31 марта. Руку Валерия "собрали" с помощью остеосинтеза. Осколки кости зафиксировали металлическими конструкциями.
Александр Кузнецов, травматолог-ортопед травматологического отделения больницы скорой помощи г. Владимира:
- Поступил с диагнозом "минно-взрывная травма", обширные повреждения мягких тканей верхних конечностей, ягодичной области, правого бедра. Открытый оскольчатый перелом левой плечевой кости со смещением. Операция прошла успешно. На момент выписки был в стабильном состоянии. И в моральном плане, по-человечески - скорейшего выздоровления! Но процесс восстановления займёт несколько месяцев.
Валерий искренне благодарит врачей. За профессионализм и сердечное отношение. Подвижность руки постепенно возвращается.
Валерий Кузнецов, вынужденный переселенец, житель г. Мариуполя:
- Могу поднимать, курточку вот застёгивать. Придерживать могу. Что тяжёлое взять - ещё нет. Согнуть полностью не могу.
По образованию Валерий - машиностроитель. Мечтает как можно быстрее вернуться к работе. Вакансии центр занятости уже предлагал. Главное - восстановиться. В Киржаче он часто заходит и в этот храм. Свято-Благовещенский. Обитель на высокой круче основана Сергием Радонежским. По словам Валерия Кузнецова, выстоять ему самому помогли молитва и вера. В защитников небесных и земных.
Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир".