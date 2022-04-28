От ампутации его спасли врачи владимирской больницы скорой помощи. Валерий Кузнецов, эвакуированный...

От ампутации его спасли врачи владимирской больницы скорой помощи. Валерий Кузнецов, эвакуированный в наш регион из Мариуполя, искренне благодарит медиков, которые помогли ему сохранить руку. Тяжелейшие ранения Валерий получил, спасая ребёнка. Все подробности - в специальном репортаже Марии Платанюк.- Пришлось сбрить, ложили на землю постоянно, думали, что я чеченец.Отрастил бороду, понемногу начал улыбаться, всё реже придерживает израненную руку. В Киржаче Валерий Кузнецов открывает новую страницу жизни. Вспоминает, как радовался освобождению родного Мариуполя. Связи со старшим братом Евгением по-прежнему нет. Там же сестра. До сих пор ищет детей. В небольшой комнате Валерий регулярно смотрит телеканал "Россия". Говорит, лично у него сомнений никогда не было, на чьей стороне ПРАВДА.Валерий Кузнецов, вынужденный переселенец, житель г. Мариуполя:- Если мозги промывали в Украине многим, многим. Заметно было, как они меняли свою точку зрения. Я там особо телевизор не смотрел. Из-за всего этого. Бред какой-то лился. Я всегда понимал, я всегда был на стороне России. И в 14-м году, когда началось всё это, я был, конечно, в шоке, что брат убивает брата.Из Мариуполя Валерий эвакуировался вместе с мамой. Она, кстати, много лет отработала на "Азовстали" в цехе "Рельсобалка". По словам Светланы Петровны, Мариуполь всегда был русским городом. И этот дух неонацисты планомерно выжигали. В России впервые за долгое время Кузнецовы чувствуют себя в безопасности.Светлана Кузнецова, мать Валерия Кузнецова, жительница Мариуполя:- Хочется уже остаться здесь. Страшновато в возрасте сюда перебираться, а ничего больше не остаётся. Только тут.В Мариуполе Валерий Кузнецов (пока мог) оказывал помощь женщинам и детям. Ими как живым щитом прикрывались националисты. Месяц в подвале провела и нынешняя соседка Валерия - Юлия Колесниченко. С тремя детьми. Самой младшей Милане - с глазами цвета неба - было всего полгода.Юлия Колесниченко, вынужденный переселенец, жительница г. Мариуполя:- Сейчас начнём всех расстреливать. И мы под авиаударами выбирались. Нам надо было деток спасать. И благодаря российским военным, мы оттуда выбрались.- Около пяти лет. Мальчик. Максим его звали. В глазах, всё стоит, конечно.Спасти чужого ребёнка пытался и Валерий. По его словам, родителей мальчика на тот момент уже не было в живых. В Мариуполе азовцы, представители экстремистской организации, запрещённой в России, не щадили никого.- Ещё даже российских войск не было, а они уже ездили, с микроавтобусов, с миномётов стреляли куда попало. Просто уничтожали людей. Конечно, это ад.В его телефоне много кадров тех страшных дней. Вот украинские танки заезжают на «Азовсталь», вот дом, где самого Валерия держали связанным. Здесь же, на третьем этаже, был Максим. Мальчик, раненый в голову, навсегда останется в его памяти.Валерий Кузнецов, вынужденный переселенец, житель г. Мариуполя:- Я не умею водить машину, искал того, кто сядет за руль. Мужчина один согласился, и мы пошли. Вскрыли "Ниву", "Нива" была скорой помощи тоже. Проехали метров 300. Услышал пулемётную очередь вначале и врезались в дерево. Водитель хрипит, ребенка через руку убило.Ребёнок и водитель погибли на месте. Валерия "прошило" насквозь.Валерий Кузнецов, вынужденный переселенец, житель г. Мариуполя:- Хотел выходить, рука как зажатая. Думал, где-то зажало её. Не знал ещё, что она у меня простреленная. И смотрю, она в сторону валялась. Понял, что отстрелило. Открыл дверь, взял руку. И начал кричать: "Люди, помогите!»Ему грозила полная ампутация, но чудо сотворили медики владимирского Красного Креста. Лечащий врач Валерия, его однофамилец - Александр Кузнецов, травматолог-ортопед, вспоминает: тяжёлого пациента в больницу скорой помощи доставили прямо с вокзала. Эшелон прибыл 31 марта. Руку Валерия "собрали" с помощью остеосинтеза. Осколки кости зафиксировали металлическими конструкциями.Александр Кузнецов, травматолог-ортопед травматологического отделения больницы скорой помощи г. Владимира:- Поступил с диагнозом "минно-взрывная травма", обширные повреждения мягких тканей верхних конечностей, ягодичной области, правого бедра. Открытый оскольчатый перелом левой плечевой кости со смещением. Операция прошла успешно. На момент выписки был в стабильном состоянии. И в моральном плане, по-человечески - скорейшего выздоровления! Но процесс восстановления займёт несколько месяцев.Валерий искренне благодарит врачей. За профессионализм и сердечное отношение. Подвижность руки постепенно возвращается.Валерий Кузнецов, вынужденный переселенец, житель г. Мариуполя:- Могу поднимать, курточку вот застёгивать. Придерживать могу. Что тяжёлое взять - ещё нет. Согнуть полностью не могу.По образованию Валерий - машиностроитель. Мечтает как можно быстрее вернуться к работе. Вакансии центр занятости уже предлагал. Главное - восстановиться. В Киржаче он часто заходит и в этот храм. Свято-Благовещенский. Обитель на высокой круче основана Сергием Радонежским. По словам Валерия Кузнецова, выстоять ему самому помогли молитва и вера. В защитников небесных и земных.Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир".