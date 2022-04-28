У аграриев осталось время, чтобы восполнить недостатки посевного материала. Сельхозтоваропроизводителям оперативно даны все рекомендации.

Россельхозцентр помогает владимирским аграриям подготовиться к севу яровых. Специалисты филиала проверили почти 15 тысяч тонн зерновых и зернобобовых семян.«Кондиционность составила 92%. Выявлено 1,26 тысячи тонн не кондиции, основная часть которых – 0,95 тысячи тонн – не прошла проверку по чистоте», - подчеркнула начальник отдела семеноводства регионального филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Яна Балахнина.Напомним, что сеять непрошедшие испытания зерновые культуры запрещено.Еще один важнейший элемент контроля – фитоэкспертиза. Лабораторное исследование позволяет определить заражённость различными болезнями, установить наличие грибных и бактериальных патогенов. Она также помогает отсечь непригодные для посева семена.У аграриев осталось время, чтобы восполнить недостатки посевного материала. Сельхозтоваропроизводителям оперативно даны все рекомендации.