За последние сутки во Владимирской области выявлено 44 случая заражения коронавирусом. Это на 2 меньше, чем накануне. Госпитализировано 13. Это на 8 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 44 случая заражения коронавирусом. Это на 2 меньше, чем накануне. Госпитализировано 13. Это на 8 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 150 457. В лидерах по приросту Владимир – 13 заболевших за сутки. Муром на втором месте – 10. На третьем