Во Владимирской области сотрудники ФСБ выявили и пресекли противоправную деятельность жителя...

Во Владимирской области сотрудники ФСБ выявили и пресекли противоправную деятельность жителя Владимирской области, 1979 года рождения, являющегося сторонником проукраинской националистической идеологии и причастного к публичным призывами к осуществлению террористической деятельности с использованием сети Интернет.Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Владимирской области, фигурант, являющийся зарегистрированным пользователем мессенджера «Telegram», разделяя идеологию проукраинских праворадикальных структур, преследуя цель побуждения неограниченного круга лиц к осуществлению террористической деятельности, в феврале 2022 года разместил на одном из открытых каналов указанного мессенджера текстовое сообщение с призывом к уничтожению российских воинских частей, машин местных политических деятелей, органов государственного управления, а также созданию «коктейлей Молотова», СВУ и совершению вооруженные нападений.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства указанного лица обнаружены государственные символы Украины, националистическая атрибутика, элементы военной экипировки, а также предметы похожие на холодное и дробящее оружие.На основании переданных результатов ОРД в апреле 2022г. следственным отделением УФСБ России по Владимирской области в отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.2 УК РФ.Фигурант задержан, в его отношении избранна пресечения в виде заключения под стражу.Видео: пресс-служба УФСБ по Владимирской области