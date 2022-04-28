Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил гражданам о законах, которые вступают в силу в мае 2022 года.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил гражданам о законах, которые вступают в силу в мае 2022 года.С мая в России установлена ответственность за отождествление роли СССР и фашистской Германии в ходе Второй мировой войны. Вячеслав Володин подчеркнул важность принятия этого закона. Он отметил, что необходимо сделать все для сохранения правды о Великой Победе. Попытки переписать историю должны жестко пресекаться.Кроме того, с мая в России заработает норма, которая запретит списывать долги по кредиту с соцвыплат без письменного разрешения гражданина. Если заемщик подтвердил свое согласие, а затем передумал, он сможет в течение 14 дней вернуть эти средства.Об остальных нововведениях мая спикер Госдумы традиционно рассказал в карточках. Речь шла о правах детей, получающих пенсии по инвалидности и потере кормильца. Оказавшиеся в такой жизненной ситуации подростки при устройстве на работу по направлению из центра занятости сохранят социальные доплаты.С 1 мая заявления на досрочный прием заявлений на новую выплату для семей с детьми от восьми до 17 лет на "Госуслугах" будут направляться в ПФР. Деньги придут за период с 1 апреля.Кроме того, с мая заработает закон, по которому без письменного разрешения гражданина с его счета в банке не смогут списать единовременные выплаты и соц пособия в счет долгов по кредиту.Изменятся ограничения для быстрых платежей. Максимальная сумма одной операции в СПБ теперь увеличена с 600 тысяч до 1 миллиона рублей.