Она претендует на премию Минздрава.

На премию Минздрава выдвинуто исследование заместителя главного врача больницы «РЖД-Медицина» в Муроме Александры Сидоровой. В работе изучается проблема эмоционального выгорания медиков, проявившаяся во время пандемии.Сидорова наблюдала за 27-ю медработниками и 22-мя руководителями. Она также систематизировала и изучила литературу по теме эмоционального интеллекта.По мнению специалиста, проблема чрезвычайно важна из-за частого переутомления и возникающих конфликтов с пациентами и коллегами. Последствия выхолощенного психологического состояния - отток кадров.В связи с этим доктор предложила авторскую методику выявления медиков с эмоциональным истощением, а также механизм для повышения эмоционального интеллекта. Применение способа вдвое снизило количество жалоб.Более подробно с проектом можно ознакомиться на