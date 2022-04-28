ВТБ признан победителем в двух номинациях ежегодной профессиональной премии клиентского опыта CX World Awards. Проекты представителей банка были отмечены в номинациях «Лучший пользовательский ..

ВТБ признан победителем в двух номинациях ежегодной профессиональной премии клиентского опыта CX World Awards. Проекты представителей банка были отмечены в номинациях «Лучший пользовательский опыт» и «Лучшая практика вовлеченности персонала».Экспертный совет премии присудил банку победу за реализацию суперсервиса «Мой авто». Это первая онлайн-платформа на рынке финансовых услуг для решения вопросов, связанных с приобретением и обслуживанием автомобиля. Сервис позволяет клиентам через ВТБ Онлайн в режиме «одного окна» выбрать легковой автомобиль, приобрести его за свой счет или в кредит, оплачивать налоги, штрафы и парковки, пополнять счета транспондеров, а также оформлять подписку и приобретать страховые продукты. На этой же площадке возможна продажа автомобиля через партнеров банка. В перспективе пользователям суперсервиса станут доступны услуги по проведению техобслуживания и оказания помощи на дорогах.Награду также получил проект «Всем в космос». Это система геймификации, которая позволила изменить формат работы сотрудников при обслуживании клиентов, научиться внимательнее разбирать каждое обращение и находить альтернативные варианты решения их вопросов, что позволило увеличить удовлетворенность клиентов.В шести номинациях банк стал лауреатом премии:«Лучший социальный проект» (за адаптацию ВТБ Онлайн для людей с ограниченными возможностями здоровья и реализацию благотворительного проекта HeartCoin);«Лучший пользовательский опыт» (за применение клиентоориентированного дизайна в интернет-банке для клиентов среднего и малого бизнеса);«Лучшие инновации в клиентском опыте» (за внедрение сервиса голосового ассистента в мобильном банке и реализацию услуги по оформлению возврата налогового вычета в ВТБ Онлайн);«Эффективное применение технологий в CX» (за разработку технологии «Робот ВТБ»);«Лучший омникальный клиентский опыт» и «Лучшая практика клиентской аналитики» (за реализацию интернет-банка для клиентов среднего и малого бизнеса на омникальной платформе и внедрение клиентской аналитики).СправкаСХ WORLD AWARDS - профессиональная премия в индустрии клиентского опыта. Ежегодно на ней выявляют и награждают самые интересные и успешные проекты, инициативы, стратегии, партнерские отношения, продукты, технологии, программы совершенствования и модернизации, а также помогают мотивировать, поощрять и награждать лучших сотрудников, руководителей и их команды в индустрии customer experience (СХ).