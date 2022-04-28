ВТБ, действуя от имени государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в качестве банка-агента, выплатил страховое возмещение вкладчикам АО «Нефтепромбанк» в размере 2,54 ..

ВТБ, действуя от имени государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в качестве банка-агента, выплатил страховое возмещение вкладчикам АО «Нефтепромбанк» в размере 2,54 млрд рублей.Центральный Банк РФ отозвал лицензию акционерного коммерческого нефтяного инвестиционно-промышленного банка (АО «Нефтепромбанк») 9 апреля прошлого года. В качестве банка-агента для выплаты страховых возмещений вкладчикам был выбран ВТБ, выплаты начались 20 апреля.Выплата страхового возмещения вкладчикам АО «Нефтепромбанк» осуществлялась в 21 отделении ВТБ, расположенном в Москве и Краснодаре. В Краснодаре за выплатой возмещения по вкладам обратилось около 1 тыс. вкладчиков АО «Нефтепромбанк», получивших возмещение в размере 966 миллионов рублей. В Москве страховое возмещение выплачено 1,7 тыс. вкладчиков на сумму 1,57 млрд руб.С 21 апреля 2022 г. и до дня завершения ликвидационных процедур в отношении АО «Нефтпромбанк» прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и выплата такого возмещения осуществляет непосредственно Агентство. Информация для вкладчиков АО «Нефтепромбанк» размещается на сайте АСВ ()