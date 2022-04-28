По состоянию на 28 апреля в медорганизациях региона действуют 240 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 28 апреля в медорганизациях региона действуют 240 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 72,1 процента из них занято (173), свободны 67 коек.145684 пациента с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 112 человек.За период наблюдения в области отмечено 3434 летальных случая, за сутки – 1 человек.Напомним, на территории Владимирской области за прошедшие сутки 28 апреля 2022 года лабораторно подтверждено 44 случая заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализация потребовалась 13 жителям региона.Фото: https://pixabay.com/ru/