Приговором Киржачского районного суда житель города Киржача признан виновным в совершении...

Приговором Киржачского районного суда житель города Киржача признан виновным в совершении угона.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, у жителя города Киржача после употребления спиртных напитков возник умысел угнать автомобиль своего знакомого.Реализуя свой преступный умысел, гражданин, действуя умышленно, осознавая, что за его преступными действиями никто не следит, самовольно, без получения разрешения завладел ключами от автомобиля знакомого, проник в салон транспортного средства, запустил двигатель и начал движение.Злоумышленник, доехав до необходимого ему места, оставил автомобиль на проезжей части и скрылся с места преступления.Киржачским районным судом виновному назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с установлением ограничений, предусмотренных уголовным законодательством.Приговор в законную силу не вступил.Фото: https://pixabay.com/ru/