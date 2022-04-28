В опросе, который создал в своём телеграм-канале Александр Авдеев, проголосовало почти 4000 человек.

Большинство владимирцев неудовлетворительно оценило работу системы здравоохранения региона. В опросе, который создал в своём телеграм-канале Александр Авдеев, проголосовало почти 4000 человек.Менее 100 человек уверены, что медицина работает отлично. Ещё 306 высказались за вариант «хорошо». Почти 1500 жителей поставили «удовлетворительно». За единицу и двойку в общей сложности проголосовали почти 2000 респондентов.«Конечно, я ожидал, что предложение оценить состояние нашего здравоохранения вызовет повышенный интерес. По итогу со многими из вас наши мнения примерно сходятся на оценке «три», - написал губернатор.Он добавил, что это не повод посыпать голову пеплом. Нужно настроить работу так, чтобы результаты были ощутимы, а успеваемость выросла.Александр Александрович ознакомился также и с комментариями, на некоторые из них губернатор ответит лично. Остальные по опыту прямых линий прокомментируют специалисты администрации области.«Ещё раз благодарю вас за активность. Думаю, устраивать такие опросы чаще. Сделать нашу область лучше – общая задача. И ваши прямые и честные ответы помогают, держат в фокусе, мотивируют», - резюмировал глава региона.