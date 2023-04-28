Обтянутый стяжками памятник крестителям Владимирской земли, просевшая неподалеку плитка и обвалившийся грунт на склонах. Гости и жители Владимира недовольны состоянием этой части города.

Обтянутый стяжками памятник крестителям Владимирской земли, просевшая неподалеку плитка и обвалившийся грунт на склонах. Гости и жители Владимира недовольны состоянием этой части города. Между тем, история этого места уже перевалила за 1 000 лет. Например, судя по археологическим находкам керамики, здесь, как полагают некоторые исследователи, находилось поселение финно-угров. С приходом славян и появлением Владимира, в