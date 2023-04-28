Во Владимире жители выбирают общественные пространства для благоустройства. Продолжается...

Во Владимире жители выбирают общественные пространства для благоустройства.Продолжается масштабное всероссийское онлайн голосование за территории, которые в рамках федерального проекта будут благоустроены в следующем году. Во Владимире семь претендентов. Кто в лидерах? Кристина Иванова продолжит.Жители Юрьевца рассматривают предпроектный вариант преображения местного пустыря на улице Всесвятской. В основе, цитата, "экологичность и единение человека с природой" - место останется зеленым, но облагородится. В плотно застроенном Юрьевце с подобными пространствами туго. Поэтому, каким именно должно стать это заброшенное поле, местные представили сразу.Николай и Лев Шереметы, жители микрорайона Юрьевец г.Владимира:- С фонариками, с лавочками, асфальтированные дорожки, сцена чтобы была, площадки прорезиненные возможно где-то.- Я бы хотел, чтобы тут были дорожки и чтобы дети не выскакивали на дорогу.Алексей Шумник ТИТР: и.о. начальника управления ЖКХ администрации г.Владимира:- Территория вне домов, которая позволяет разместить объекты и спортивные, и детские элементы, также площадку для выгула собак и прогулочные зоны. Но главное сейчас - проголосовать. У нас есть показатель именно вовлечения граждан в голосование. И если голосов не будет - тогда могут деньги и не дать.Голосование за дизайн-проекты общественных пространств началось 15 апреля - по всей стране. В гонке за благоустройство во Владимире семь объектов. Ремонтные работы в сквере на проспекте Ленина - тоже итог общего решения. Уже снято изношенное покрытие, его заменят особо прочной плиткой. К лету здесь также появятся освещение, видеонаблюдение, детская площадка и скамейки. Цена контракта - 18 миллионов. За ходом обновления следят общественные наблюдатели.Павел Кутузов, представитель общественной организации:На сегодня в онлайн голосовании среди территорий областной столицы лидирует два пространства. Сквер в Юрьевце и общественная зона на улице Девической. Отдать свой голос легко - все инструкции есть на сайте za.gorodsreda.ru. Главное - успеть до 31 мая. Важно также набрать не менее 45 200 голосов - в сумме за все семь объектов. Тогда город точно получит средства в рамках федерального проекта. И, возможно, в следующем году будет благоустроено сразу несколько территорий из заявленного списка.Кристина Иванова, Александр Чунаев, Вести "Владимир".