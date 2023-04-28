Звезда сериала Сваты поддержала тех, кто отправляется на выполнение воинского долга.
Звезда сериала "Сваты" поддержала тех, кто отправляется на выполнение воинского долга.
Железняк отметила хорошую организацию работы пункта. По ее словам, в центре все предусмотрено для комфорта и удобства посетителей
"Есть где переждать, вкусная столовая. Сказали, что кормят, как моих детей в школе", – цитирует актрису Агентство городских новостей "Москва".
Она выразила слова признательности будущим контрактникам. Звезда пожелала им здоровья.
"Буду молиться за них в церкви, за наших воинов", – сказала она.
Будущих военнослужащих поддерживают музыканты, актеры, телеведущие и политики.
Пункт отбора посетили лидер группы Uma2rmaH Владимир Кристовский, основатели коллектива "Сурганова и оркестр" Светлана Сурганова и Валерий Тхай, звезда сериала "Курсанты" Иван Стебунов, певец Олег Газманов, телеведущая Юлия Барановская, вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев и другие.
Единый пункт отбора расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Информацию о военной службе и поддержке семей бойцов можно узнать по телефону горячей линии 117 и на портале . В мессенджере "Телеграм" работает чат-бот MskContract_bot.