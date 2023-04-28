Звезда сериала Сваты поддержала тех, кто отправляется на выполнение воинского долга.

Звезда сериала "Сваты" поддержала тех, кто отправляется на выполнение воинского долга.Железняк отметила хорошую организацию работы пункта. По ее словам, в центре все предусмотрено для комфорта и удобства посетителей"Есть где переждать, вкусная столовая. Сказали, что кормят, как моих детей в школе", – цитирует актрису Агентство городских новостей "Москва".Она выразила слова признательности будущим контрактникам. Звезда пожелала им здоровья."Буду молиться за них в церкви, за наших воинов", – сказала она.Будущих военнослужащих поддерживают музыканты, актеры, телеведущие и политики.Пункт отбора посетили лидер группы Uma2rmaH Владимир Кристовский, основатели коллектива "Сурганова и оркестр" Светлана Сурганова и Валерий Тхай, звезда сериала "Курсанты" Иван Стебунов, певец Олег Газманов, телеведущая Юлия Барановская, вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев и другие.Единый пункт отбора расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Информацию о военной службе и поддержке семей бойцов можно узнать по телефону горячей линии 117 и на портале . В мессенджере "Телеграм" работает чат-бот MskContract_bot.