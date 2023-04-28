Напомним, что выборы в ЗС Владимирской области состоятся в начале сентября.
Александр Авдеев может возглавить списки «Единой России» на выборах в Заксобрание. Об этом сообщают со ссылкой на источники в партии.
Итак, 27 апреля завершилась регистрация кандидатов для участия в праймериз. Предварительное голосование состоится с 22 по 28 мая. По итогам процедуры единороссы утвердят списки претендентов на депутатские мандаты. На ПГ заявились 233 человека.
Интересно, что на праймериз не зарегистрировались сразу семь действующих парламентариев, но не факт, что они не окажутся в следующем созыве. Политики могут пройти по партийным спискам. Их определят в конце июня, после подведения итогов праймериз во время региональной конференции «ЕР».
Попадание губернатора в этот список весьма вероятно, ведь Александр Авдеев является секретарём реготделения. К тому же после убедительной победы на выборах главы области его фамилия сможет добавить партии голоса избирателей.
Напомним, что выборы в ЗС Владимирской области состоятся в начале сентября.