Напомним, что выборы в ЗС Владимирской области состоятся в начале сентября.

Александр Авдеев может возглавить списки «Единой России» на выборах в Заксобрание. Об этом сообщают со ссылкой на источники в партии.Итак, 27 апреля завершилась регистрация кандидатов для участия в праймериз. Предварительное голосование состоится с 22 по 28 мая. По итогам процедуры единороссы утвердят списки претендентов на депутатские мандаты. На ПГ заявились 233 человека.Интересно, что на праймериз не зарегистрировались сразу семь действующих парламентариев, но не факт, что они не окажутся в следующем созыве. Политики могут пройти по партийным спискам. Их определят в конце июня, после подведения итогов праймериз во время региональной конференции «ЕР».Попадание губернатора в этот список весьма вероятно, ведь Александр Авдеев является секретарём реготделения. К тому же после убедительной победы на выборах главы области его фамилия сможет добавить партии голоса избирателей.Напомним, что выборы в ЗС Владимирской области состоятся в начале сентября.