Аренда частного дома во Владимирской области стала дороже, чем год назад. Аренда частного дома...

Аренда частного дома во Владимирской области стала дороже, чем год назад.Аренда частного дома стала дороже, по сравнению с прошлым годом, в среднем по России 11,1%. Причем на 10,5% аренда подорожала уже с начала нынешнего года. Такие данные приводит портал "Мир квартир". В среднем арендовать дом можно за 32 623 рубля в месяц.Во Владимирской области наём дома выйдет в более 50 тысяч рублей в месяц.Для сравнения: в Москве годовой прирост составил +2,9%. В Подмосковье дачи подешевели на 1,4%, в Петербурге - на 7,9%, в Ленинградской области - на 4,5%."В прошлом году стоимость аренды падала весь год, за исключением летнего сезона. В этом году цены не только восстановились, но и немного перекрыли показатели 2020-2021 годов. Возможно, причиной тому стали ограниченные возможности для отдыха за границей, и люди стали выбирать более экономичный вариант съема дачи на лето. Те, кто предпочли долгосрочную аренду дома вместо квартиры, тоже имеют свой резон: из расчета на единицу площади она дешевле. Нет сомнений, что в ближайшие пару месяцев ценники продолжат расти - высокий сезон только начинается", - рассказал гендиректор портала Павел Луценко.Дороже всего аренда домов в Москве - 72 616 рублей в месяц, Ямало-Ненецком АО (70 750 рублей), Санкт-Петербурге (60 049 рублей), Подмосковье (58 823 рубля) и Приморье (56 777 рублей).Более 50 тысяч рублей в месяц стоит наем дома в Ярославской, Ленинградской, Мурманской, Владимирской, Тверской областях, Якутии и Татарстане.Дешевле всего "пожить за городом" можно в Еврейской АО (7850 рублей за аренду в месяц), Курганской области (8500 рублей) и Бурятии (9750 рублей).Фото pxfuel.com