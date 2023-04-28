Белки в городе: забавное видео от жителей Владимира. Забавное видео снял во Владимире на улице...

Белки в городе: забавное видео от жителей Владимира.Забавное видео снял во Владимире на улице Завадского местный житель — Дмитрий А. Он рассказал, что вышел на улицу и увидел их — белок! Они смело носились по дереву и играли между собой.Белки довольно часто встречаются в наших лесах и парках. Они могут селиться и на приусадебных участках, по соседству с человеком. Но, конечно, увидеть белок вот так на улице Владимира (в дали от леса) — это что-то новенькое! Хотя рядом находится парк «Дружба». И возможно именно оттуда прибежали проказницы-белки. Судя по видео - провода им служили "лианами".На заметку:Обычно белки селятся в дуплах или мастерят на деревьях шарообразные гнезда, называемые «гайно».Что заставляет белок выбираться в город? Ученые давно спорят о причинах беличьих «миграций». Есть версия, что животных сгоняет с места отсутствие корма.Удивляет безрассудство зверьков: ничто не в силах остановить их в пути – ни дороги, ни шумный город, ни провода! Владимирцы рассказывают, что теперь часто наблюдают белок на улице Завадского (у дома №9). Там, где их не гонят, не тревожат, да еще и проявляют заботу, зверьки теряют страх. В подобных случаях белки безбоязненно идут к человеку и со временем даже начинают доверчиво брать из рук лакомства.Видео Дмитрия А., жителя города Владимира