Число предприятий и предпринимателей Владимирского региона, использующих Личный кабинет «ЭнергосбыТ Плюс» для юридических лиц по услугам теплоснабжения достигло 1308.

Число предприятий и предпринимателей Владимирского региона, использующих Личный кабинет «ЭнергосбыТ Плюс» для юридических лиц по услугам теплоснабжения достигло 1308. Это превысило 50% от общего количества юридических лиц-клиентов филиала.Компания постоянно улучшает и расширяет возможности онлайн-сервиса. Например, счета, которые клиент должен оплатить авансом теперь имеют название «Авансовый счет» вместо «Счет на оплату», что упрощает поиск документа.В личном кабинете также можно проводить оплату услуг отопления и горячего водоснабжения, контролировать переданные показания и выгрузку бухгалтерской документации в режиме реального времени. Также есть возможность увидеть статус оплаты за услуги, выгрузить счет-фактуру и расчетную ведомость за любой из 12 предыдущих платежных периодов и получить консультацию специалистов.Для доступа к личному кабинету клиента достаточно зайти на официальный сайт Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», выбрать раздел «Для бизнеса» и кликнуть на вкладку или установить мобильное приложение «ЭнергосбыТ+». После несложной процедуры регистрации по электронной почте и номеру телефона клиентам останется добавить свои договоры в созданные учетные записи.Реклама.