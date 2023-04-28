«Дело биты» не закрыто: во Владимирской области отцу нападавшего мальчика предъявлены серьёзные...

«Дело биты» не закрыто: во Владимирской области отцу нападавшего мальчика предъявлены серьёзные обвинения.Пресс-служба СУ СК России по Владимирской области сообщает, что во Владимирской области мужчине предъявлено обвинение в причинении вреда здоровью и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.Напомним, 22 апреля 2023 года, находясь на стадионе «Рубин» поселке Балакирево Александровского района, по указанию своего отца 10-летний мальчик нанес удары битой 15-летнему подростку.Выяснилось, что папа нападавшего удерживал потерпевшего, пока его сын наносил удары.В настоящее время следователем СУ СК России отцу 10-летнего мальчика предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ («умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия») и ч. 2 ст. 150 УК РФ («вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, совершенное родителем»).Уточняется, что мужчина свою вину признал. Он находится под домашним арестом.Фото: pxfuel.com