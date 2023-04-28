Экодесант на сапбордах высадился Во Владимирской области на реке Каменка. Спортсмены сапбордисты...

Экодесант на сапбордах высадился Во Владимирской области на реке Каменка.Спортсмены сапбордисты отправились очищать русло реки от мусора, не отрываясь от любимого занятия. Кристина Иванова присоединилась.- Формула очень простая - берете свой рост и добавляете 20 см. Полученное значение выставляем...Инструктаж перед стартом - обязательная часть. Даже если вставать на воду будут бывалые. Как сегодня. Девушка с веслом - Дарья из Владимира. На доске два сезона. Рассказывает, к общей экипировке сап-бордистки почти сразу пришлось добавить мешок. Под мусор.- Мне хочется плавать по чистой реке. По большей части здесь пластик, пластиковые бутылки ПЭТ-1, они отлично перерабатываются, поэтому мы сдадим их в переработку.Александр Васильев: организатор суздальского экосплава:- В прошлом году мы делали это без оглашения. А в этом году мы просто решили пригласить всех желающих.И любой может прийти к нам и бесплатно поплавать, получить удовольствие, сделать хорошее дело.А по началу инструкторы в одиночку, не отвлекаясь от занятий, сплавляли попавшийся на пути хлам. Буквально в руках. Скоро стало понятно - весной по главной суздальской реке лучше ходить с тарой посерьезней. Каменка - любимое место не только владимирских сап-бордистов. Штиль, живописные картины. Как говорится, лови баланс и наслаждайся. Это с берега. А с середины реки хорошо видно - вешними водами в камыши прибило всякое.Александр Васильев, организатор суздальского экосплава:- Многие привыкли обращать внимание на качество городских артерий: дорог, дворов каких-то. Речка в Суздале имеет не менее важное значение, ее качество, ее чистота - это репутация города.- Сейчас в момент старта можно руки перед собой положить...- А весло?- Весло можно пока на доску положить...- А сюда, ага.На такой доске можно добраться даже в самые укромные речные места. И навыков особых, что важно, не требуется. Только чуть освоить греблю. Курс - ближе к зарослям.Кристина Иванова:- На самом деле, участвовать в экологическом десанте сможет даже новичок, потому что вставать на ноги не надо, все делается на коленях. Протянул руку - собрал мусор.Сегодня Александр подготовил 30 мешков. Через 20 минут сплава ясно - пригодятся все.- Улов хороший. Жалко, конечно, что хороший. Лучше бы так рыба ловилась.В общем, сушить весла некогда. Собранный мусор активисты увозят во Владимир - на сортировку. Присоединиться приглашают всех. Сейчас, говорят ребята, самый сезон для "сапа" - на воде почти нет отдыхающих, комфортная погода. Сезон массового отдыха на Каменке еще не начался. С его наступлением, сокрушаются сап-бордисты, становится очевидно - банки и склянки сюда приносят не только вешние воды.Кристина Иванова, Александр Голубев Вести "Владимир".