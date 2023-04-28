Снимала картину команда режиссёра Юлии Бобковой.

Документальный фильм о Владимирском централе завоевал главный приз на Московском международном фестивале. Снимала картину команда режиссёра Юлии Бобковой.Авторы неделю провели в Тюрме №2, общаясь с заключёнными и представителями УФСИН. Среди героев фильма - ветераны учреждения, которые в своё время надзирали за Василием Сталиным, Лидией Руслановой и многими криминальными авторитетами. Они размышляют о жизненных ценностях и пытаются ответить на вопрос о справедливости судебной системы.Фильм длится 115 минут. Картина доступна в онлайн-кинотеатрах с 23 апреля.Ранее редакция «33Live.Ruа» , которые отбывали наказание в Централе, среди которых было немало