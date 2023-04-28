Они приняли решение служить по контракту. Перед тем, как попасть на передовую, они пройдут дополнительную подготовку.

Из Владимирской области в зону СВО отправились ещё 27 добровольцев. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.Они приняли решение служить по контракту. Перед тем, как попасть на передовую, они пройдут дополнительную подготовку.«Желаю бойцам служить честно и вернуться домой», - подчеркнул министр региональной безопасности Сергей Полузин.Напомним, что 25 апреля в зону боевых действий уехали 14 владимирцев.