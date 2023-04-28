Ранним утром 28 апреля ковровские спасатели получили крайне необычный вызов: в цеху электро-механического завода обнаружен бобер, который бегает по помещению. Около 6:00 они прибыли на место,

Ранним утром 28 апреля ковровские спасатели получили крайне необычный вызов: в цеху электро-механического завода обнаружен бобер, который бегает по помещению. Около 6:00 они прибыли на место, вытащили бобра из здания и поместили его в небольшой ящик. Дабы не вырывался, на ящик сверху сели и повезли бобра в его родную среду. Оказавшись у водоема, спасатели открыли