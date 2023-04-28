Во Владимире перед судом предстанет 25-летний житель Москвы, который работал курьером у телефонных мошенников, обманувших местных пенсионерок на 600 тысяч рублей. По данным УМВД России по

Во Владимире перед судом предстанет 25-летний житель Москвы, который работал курьером у телефонных мошенников, обманувших местных пенсионерок на 600 тысяч рублей. По данным УМВД России по Владимирской области, в декабре телефонные мошенники под видом родственников, попавших в беду, выманили у двух пожилых женщин деньги. За ними подъехал курьер. Лишь передав ему наличные, пенсионерки позвонили своим