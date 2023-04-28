Издательский дом «Аргументы и факты» начинает проект «Война и мир языком плаката».

Издательский дом «Аргументы и факты» начинает проект «Война и мир языком плаката». Это конкурс агитационных плакатов по актуальнейшей теме «Мы вместе! Россия и Донбасс». Мы приглашаем к сотрудничеству всех мастеров изобразительного искусства – и начинающих, и уже состоявшихся художников.Почему именно плакат?Плакат - особый художественный жанр, который всегда понятен и близок людям. Победу в Великой Отечественной войне СССР одержали не только пушки, но и музы. Вместо тысячи слов - пронзительный взгляд матери с плаката 1941 года, убийственная сатира на трусоватого жалкого Гитлера. Всё это разило врага наравне с оружием.Нынешнее жёсткое время – безусловно, тоже время плаката, красноречивого манифеста, понятного всем от мала до велика.Номинации нашего конкурса:«Своих не бросаем» - плакаты на тему сбора и доставки гуманитарной помощи, приёма и адаптации беженцев, различных специальных мер, направленных на улучшение жизни людей, как приехавших в РФ в период специальной военной операции, так и проживающих сейчас в ЛНР, ДНР и в других новых субъектах РФ.«Я еду на Донбасс» - плакаты, привлекающие в освобожденные территории волонтеров, врачей, учителей, работников культуры и науки, строителей и других необходимых там специалистов.«Культурный фронт» - плакаты, продвигающие творчество поэтов, музыкантов, писателей, художников Донбасса, людей других творческих профессий, выбравших темой Донбасс и всё, что с ним связано.«Мы вместе!» - плакаты, показывающие историческую, социальную, культурную общность граждан всех регионов России, в том числе новых, интернациональную дружбу и взаимопомощь всех народов, участвующих в освобождении Донбасса и налаживании там мирной жизни.«Будущее Донбасса» - плакаты, призывающие к восстановлению экономики всех городов и сел, прошедших через горнило военных действий, к решению социальных и экологических задач, к налаживанию нормальной жизни.Принятые на конкурс работы и новости о проекте будут публиковаться на отдельном информационном ресурсе, созданном нами для конкурса. А самые интересные плакаты - победители конкурса – летом-осенью 2023 года войдут в выставочные экспозиции в городах-участниках проекта (Нижний Новгород, Ярославль, Владимир, Рязань, Чебоксары).Проект «Война и мир языком плаката» - победитель конкурса от Президентского фонда культурных инициатив в 2023 году.Как будет проходить конкурс?Прием работ на Конкурс проводится в период с 20 апреля по 30 августа 2023 года. Присылайте работы в электронном виде на адрес .Экспертный совет проведёт отбор работ для организации выставок до 14 июля 2023 года, победители Конкурса (с учетом народного голосования на сайте aif.ru) объявляются не позднее 29 сентября 2023 года, вручение призов победителям должно состояться не позднее 23 октября 2023 года.Организаторы конкурса вправе осуществлять предварительную модерацию творческих работ перед их публикацией, исключать из конкурса плакаты, не соответствующие его цели и задачам.Положение о конкурсе агитационного плаката «Мы вместе! Россия и Донбасс» .Проект «Война и мир языком плаката» - победитель конкурса от Президентского фонда культурных инициатив в 2023 году. Реализуется при поддержке Государственного исторического музея (ГИМ).