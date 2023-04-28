Предприниматели, начинающие свой бизнес в этом году, получат освобождение от уплаты налогов на два года. Это касается тех, кто использует упрощенную или патентную систему налогообложения.

Предприниматели, начинающие свой бизнес в этом году, получат освобождение от уплаты налогов на два года. Это касается тех, кто использует упрощенную или патентную систему налогообложения. Об этом депутаты Законодательного собрания Владимирской области объявили на апрельском заседании. Строго говоря, льгота эта не новая, она вводилась для поддержки малого бизнеса во времена ковида. Но сейчас появилась возможность