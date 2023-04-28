Мечты о космосе благодаря их работе стали реальностью. Владимирской общественной организации ветеранов космодрома Байконур исполнилось 35-лет. Михаил Яшуков, председатель Владимирского

Мечты о космосе благодаря их работе стали реальностью. Владимирской общественной организации ветеранов космодрома Байконур исполнилось 35-лет. Михаил Яшуков, председатель Владимирского Совета ветеранов космодрома Байконур Владимирская организация очень уникальна. В организацию входят люди, кто пускал первый искусственный спутник Земли, Юрия Алексеевича Гагарина, «Союз — Аполлон», кто стоял на боевом дежурстве ракетного комплекса. Четверть века Михаил ЯшукОв