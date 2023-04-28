Обзор владимирских соцсетей: озеру - труба и северное сияние. Чем запомнится уходящая неделя в...

Обзор владимирских соцсетей: озеру - труба и северное сияние.Чем запомнится уходящая неделя в сети? Какие темы обсуждали пользователи региона? Чем делились? Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. Слово Марии Платанюк.Поддержка бойцов и их близких, озеро, которое вытекает в трубу, конфеты с сюрпризом и северное сияние в средней полосе. Яркие сетевые кадры недели в одном обзоре - прямо сейчас.