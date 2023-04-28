Владимирской области нужны квалифицированные технические кадры. Эти вопросы обсудили на заседании Президиума Совета Законодателей России. В Совете Президиума принял участие спикер

Владимирской области нужны квалифицированные технические кадры. Эти вопросы обсудили на заседании Президиума Совета Законодателей России. В Совете Президиума принял участие спикер областного парламента Владимир Киселев. На заседании прорабатывались решения по реализации федерального проекта «Профессионалитет». Проект предусматривает меры по сокращению дефицита кадров в ключевых отраслях экономики. Владимир Киселев, председатель Заксобрания области (фракция “Единая Россия”) Нужны кадры.