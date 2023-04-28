Первая региональная правозащитная школа прошла во Владимире на базе ВлГУ. Технологии правозащиты:...

Первая региональная правозащитная школа прошла во Владимире на базе ВлГУ."Технологии правозащиты: от идей к решениям". Провести этот форум предложил Молодёжный общественный совет при уполномоченном по правам человека во Владимирской области. Идею молодёжи поддержали обмудсмен и опорный вуз. Обращение участникам направила Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека при Президенте. На пленарном заседании выступили председатель избирательной комиссии области Вадим Минаев, заместитель председателя Законодательного Собрания Вячеслав Картухин, региональный обмудсмен Людмила Романова. Участие в работе форума принял исполянющий обязанности ректора ВлГУ Анзор Саралидзе.Анзор Саралидзе, и.о. ректора ВлГУ:- Участников очень много, студенты разных институтов, разных университетов. Практически все юристы и журналисты, которые обучаются на территории владимирского региона. Они получат новые знания, как общаться, как обращаться с документами.Людмила Романова, уполномоченный по правам человека во Владимирской области:- Я очень надеюсь, что знания, которые получат сегодняшние студенты на нашей правозащитной школе, умения, которые они попытаются отработать, пригодятся им в будущем уже как профессиональным юристам.Форматы разнообразны: от мастер-классов до мозговых штурмов. Участники школы познакомились с тенденциями развития избирательного законодательства, проявили себя в викторине по избирательному праву. Также работали площадки "Право на труд: взгляд молодёжи", "Доступная среда и общественный контроль", "Правовое просвещение и образование". Представили студенты и свои правозащитные проекты.