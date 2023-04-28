Более 30 профессионалов отрасли усердно всматривались в каждый из поселков, чтобы по достоинству оценить отличительные особенности и необычные фишки проектов. Баллы расставлены, теперь на сцену выходит независимый консультант премии – компания Технологии доверия, которая проведет аудит голосования и подсчитает все голоса.

Более 30 профессионалов отрасли усердно всматривались в каждый из поселков, чтобы по достоинству оценить отличительные особенности и необычные фишки проектов. Баллы расставлены, теперь на сцену выходит независимый консультант премии – компания "Технологии доверия", которая проведет аудит голосования и подсчитает все голоса.Номинации, в которых идет борьба:Лучший поселок класса КомфортЛучший поселок класса Бизнес – Москва и областьЛучший региональный поселок класса БизнесЛучший поселок класса ЭлитЛучший проект-концепция посёлка класса Комфорт – Москва и областьЛучший проект-концепция регионального посёлка класса КомфортЛучший проект-концепция посёлка класса Бизнес – Москва и областьЛучший проект-концепция регионального посёлка класса БизнесЛучший проект-концепция посёлка класса ЭлитЛучший поселок таунхаусовЛучший коттеджный поселок без подрядаЛучший мультиформатный посёлок Москвы и МОЛучший региональный мультиформатный посёлокЛучшая концепция инфраструктуры/благоустройстваПоселок с лучшей архитектуройИмена счастливчиков, прошедших далее по турнирной таблице, будут объявлены 12 мая.А вот победители будут объявлены 29 июня на торжественной церемонии награждения в усадьбе "Тайны Рублева".Билеты на церемонию награждения можно приобрести уже сейчас на официальном сайте премии.Соорганизатор премии «Восток-Медиа», Генеральный партнер «Галс-Девелопмент». При поддержке интернет-портала Сottage.ru.