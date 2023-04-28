Более 30 профессионалов отрасли усердно всматривались в каждый из поселков, чтобы по достоинству оценить отличительные особенности и необычные фишки проектов. Баллы расставлены, теперь на сцену выходит независимый консультант премии – компания Технологии доверия, которая проведет аудит голосования и подсчитает все голоса.
Более 30 профессионалов отрасли усердно всматривались в каждый из поселков, чтобы по достоинству оценить отличительные особенности и необычные фишки проектов. Баллы расставлены, теперь на сцену выходит независимый консультант премии – компания "Технологии доверия", которая проведет аудит голосования и подсчитает все голоса.
Номинации, в которых идет борьба:
Лучший поселок класса Комфорт
Лучший поселок класса Бизнес – Москва и область
Лучший региональный поселок класса Бизнес
Лучший поселок класса Элит
Лучший проект-концепция посёлка класса Комфорт – Москва и область
Лучший проект-концепция регионального посёлка класса Комфорт
Лучший проект-концепция посёлка класса Бизнес – Москва и область
Лучший проект-концепция регионального посёлка класса Бизнес
Лучший проект-концепция посёлка класса Элит
Лучший поселок таунхаусов
Лучший коттеджный поселок без подряда
Лучший мультиформатный посёлок Москвы и МО
Лучший региональный мультиформатный посёлок
Лучшая концепция инфраструктуры/благоустройства
Поселок с лучшей архитектурой
Имена счастливчиков, прошедших далее по турнирной таблице, будут объявлены 12 мая.
А вот победители будут объявлены 29 июня на торжественной церемонии награждения в усадьбе "Тайны Рублева".
Билеты на церемонию награждения можно приобрести уже сейчас на официальном сайте премии.
Соорганизатор премии «Восток-Медиа», Генеральный партнер «Галс-Девелопмент». При поддержке интернет-портала Сottage.ru.