Поисковый отряд из города Коврова спас бобра Видео-историю опубликовали в телеграм-канале...

Поисковый отряд из города Коврова спас бобраВидео-историю опубликовали в телеграм-канале «#заметки спасателя».28 апреля 2023 года ранним утром (05:30) в поисково-спасательный отряд города Коврова поступило сообщение о том, что в цеху электро-механического завода обнаружен живой бобер. Он бегал по помещению, но, видимо, что с ним делать — не знал никто.На момент прибытия спасателей рабочие накрыли животные ящиком.Уже позже спасатели городского отряда поместили бобра в «домик» меньшего размера для дальнейшей транспортировки на волю.В итоге бобра отвезли к водоему и выпустили. На месте работали спасатели: Адил Аббасов и Алексей Квасов.Браво всем неравнодушным! Удивительная история. Редко встретишь живого бобра на электро-механическом заводе.Фото-иллюстрация: pxfuel.com; «фото-скрин» из видео https://t.me/zametki_spasatelya