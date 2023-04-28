«Желтые звезды». Еврейская симфония Исаака Шварца снова прозвучит на сцене Владимирской областной филармонии. Концерт приурочен к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию со

«Желтые звезды». Еврейская симфония Исаака Шварца снова прозвучит на сцене Владимирской областной филармонии. Концерт приурочен к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию со дня рождения композитора. Играет оркестр под руководством дирижера Композитор написал произведение после рассказа узницы Каунасского гетто о людях, которые были обречены на смерть. Композиция лирическая, в ней нет маршей зла.