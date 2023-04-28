На трибунах недавно реконструированного стадиона «Олимп» собралось около 700 селивановцев.

Селивановский район принял участие в акции «Голос весны». Она приурочена ко Всероссийскому фестивалю народного творчества «Салют Победы», посвящённому 78-летию Победы в Великой Отечественной войне.Как рассказали наши коллеги из сетевого издания , на трибунах недавно реконструированного стадиона «Олимп» собралось около 700 селивановцев: это учащиеся младшего школьного звена, старшеклассники, представители сферы культуры, образования, молодёжь, волонтёры и все желающие, которые смогли в этот день присоединиться к акции.«Сегодня в рамках акции "Голос весны" мы, жители Селивановского района, вносим свой небольшой скромный вклад в празднование Дня Победы!», - открыл мероприятие глава Селивановского района Сергей Лебедев.Присутствующие почтили минутой молчания память всех, кто отдал свои жизни, защищая свою Родину.Участники сводного хора исполнили гамн страны и песню-символ великого праздника — «День Победы».