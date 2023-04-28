Смотрите Вести в 14.30: Во Владимире оседает почва под памятником Владимиру...
Смотрите "Вести" в 14.30: Во Владимире оседает почва под памятником Владимиру Крестителю.
Связующее звено.
Два берега замкнутся. Владимирскую и Нижегородскую область в эти минуты соединяет новый мост через Оку.
Поехали!
Земля уходит из-под ног Князя Владимира. Как удержать крутые склоны исторического центра?
Интересное в сети.
Мусорные проблемы в районах, судогодский гейзер и виды природы Владимирской области. Кадры недели - в сетевом обзоре.