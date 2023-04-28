Смотрите Вести в 21.05: Когда по новому мосту через Оку можно будет проехать. - Между...

Смотрите "Вести" в 21.05: Когда по новому мосту через Оку можно будет проехать.- Между берегами.В Муроме забили золотой болт, соединивший два берега. Когда по новому мосту через Оку можно будет проехать?Supботник- Экологический десант на вёслах.Сапбордисты из Суздаля выгребли мусор из Каменки.- Бобровое вторжение.И почему от бобра добра не ищут? Грызун пришел на ковровский завод и был депортирован назад в родной пруд.