Смотрите Вести в 21.05: Когда по новому мосту через Оку можно будет проехать.
- Между...
Смотрите "Вести" в 21.05: Когда по новому мосту через Оку можно будет проехать.
- Между берегами.
В Муроме забили золотой болт, соединивший два берега. Когда по новому мосту через Оку можно будет проехать?
Supботник
- Экологический десант на вёслах.
Сапбордисты из Суздаля выгребли мусор из Каменки.
- Бобровое вторжение.
И почему от бобра добра не ищут? Грызун пришел на ковровский завод и был депортирован назад в родной пруд.