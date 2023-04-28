Смотрите Вести в 9 утра: Исторический центр пошел под откос. - Князь Владимир рискует потерять...

Смотрите "Вести" в 9 утра: Исторический центр пошел под откос.- Князь Владимир рискует потерять землю под ногами. Почему исторический центр пошёл под откос?- Остался месяц до конца голосования за дизайн-проекты благоустройства общественных территорий. Какие пространства в лидерах во Владимире?- Экологическое бедствие в Муромском районе, судогодский гейзер и ленивая белка. Кадры недели - в сетевом обзоре.