Президент посетил индустриальный парк Руднево в Москве.

Президент посетил индустриальный парк "Руднево" в Москве.О создании и развитии индустриального парка президенту рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По словам градоначальника, комплекс построили в рекордные сроки для размещения критически важных производств."В перспективе "Руднево" станет самым крупным индустриальным парком в России", – написал Собянин в своем .Совместно с Минпромторгом и платформой НТИ создается федеральный центр беспилотных авиационных систем. Он объединит ведущих отечественных разработчиков и производителей.Собянин отметил, что в центре будут создавать новые модели беспилотников и совершенствовать авионику. Там организуют лаборатории, учебно-методический комплекс и высокотехнологичный колледж."Рядом будет особая зона свободных полетов — полноценный испытательный полигон", – уточнил мэр.Индустриальный парк входит в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". Готовы 18 производственных корпусов общей площадью 120 тысяч квадратных метров.Собянин рассказал, что до 2024 года планируется расширить производственную зону до 300 тысяч квадратных метров, а в 2025-м – до 800 тысяч. На предприятиях создадут от 15 до 20 тысяч рабочих мест.Резидентов особой экономической зоны освободят от земельного, транспортного и имущественного налогов. Ставка на прибыль составит 2%.Москва создает "" для строительства и реконструкции заводов площадью свыше 1,5 тысячи квадратных метров. Сроки административных процедур для таких проектов сокращаются в два раза.