Работы по весеннему благоустройству вышли на финишную прямую.

Работы по весеннему благоустройству вышли на финишную прямую.Почти 1,7 миллиона человек приняли участие в общегородском субботнике 15 апреля, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем . Приведено в порядок почти три тысяч гектаров газонов, высажено около тысячи деревьев, подготовлено 33,4 тысячи квадратных метров цветников, рассказал градоначальник.Комплекс городского хозяйства продолжают генеральную уборку Москвы. Специалисты приводят в порядок внешний вид зданий, ремонтируют входные группы, подвалы и чердаки домов.Коммунальная техника промывает дороги и тротуары специальным шампунем. Работники обновляют дорожную разметку, чистят светофоры, дорожные знаки, уличные фонари и остановки общественного транспорта.Специалисты комплекса городского хозяйства моют и чистят более 1,1 тысячи памятников и монументов. Мелкие детали очищают вручную с помощью мягких щеток."Работы по весеннему благоустройству вышли на финишную прямую. Первое мая и День Победы Москва встретит чистой, нарядной и ухоженной – как всегда", – подчеркнул Собянин.Мэр пригласил москвичей посетить парки и фестивальные площадки в праздничные дни.В Москве с 27 по 29 апреля впервые проходит городской семейный фестиваль "". Действуют тематические зоны: "Вселенная развлечений", "Вселенная детства", "Вселенная спорта" и "Вселенная четвероногих друзей".