Студенты 12 колледжей Владимирской области приняли участие в марафоне Знание.Первые. Студенты из...

Студенты 12 колледжей Владимирской области приняли участие в марафоне "Знание.Первые".Студенты из 12 колледжей нашего региона приняли участие в просветительском марафоне "Знание.Первые". Организатор - российское общество "Знание" по поддержке Министерства просвещения России. Ребята посетили партнерский городок, где познакомились с крупнейшими молодежными проектами.Марафон позволил участникам лично пообщаться с лучшими спортсменами, учеными, политиками и медиа-персонами не только России, но и мира. Так, преподаватель муромского колледжа радиоэлектронного приборостроения Данила Фонин задал вопрос актеру и режиссеру Стивену Сигалу:- Я представляю Владимирскую область, город Муром. Отсюда появился богатырь Илья Муромец. Богатырь всегда олицетворял в себе силу. Не только физическую, но и силу духа. Стивен, как укрепить силу духа. Ведь физическую силу можно укрепить упражнения. А дух как-то по особому.Стивен Сигал, актер и режиссер:- Один из моих мастеров говорил мне что секрет -возвыситься над силами природы - развитие своих физических качеств и также воспитание одновременно и силы духа. Это приводит к нужному результату и расширяет нормальные рамки вашей силы.