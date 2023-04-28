Суздаль принял всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Суздальская весна»....

Суздаль принял всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Суздальская весна».Турнир, традиционно, прошел в шатре туристического комплекса Арт-отеля «Николаевский Посад».Булава взмывает вверх, изящное движение — и предмет вновь в руке. На ковре Диана Матюхина, член команды Владимирской области. Полностью своим выступлением, как и положено спортсмену, не удовлетворена. Говорит, надо подтянуть «риски» - это когда во время броска под летящим предметом нужно еще сделать сложный элемент. Четко и красиво.Диана Матюхина, гимнастка (Владимирская область):- Мне нравятся красивые купальники, предметы, это интересно, изучать что-то новое, красивое. Делать что-то невозможное. Удивлять.Удивлять в Суздаль приехали 285 гимнасток- «художниц» со всей страны. Три категории. В первой — девочки, которые ходят на занятия по шесть дней в неделю, профессиональные гимнастки. Во второй — гимнастки с графиком попроще. В третьей — те, кто, например, пришел в этот спорт поздно. Десятилетней девочке непросто догнать соперницу, которая начала в пять. Но возможно. В том числе, благодаря опыту, полученному на таких турнирах, как «Суздальская весна».Анна Никитенко, тренер по художественной гимнастике (г.Рязань), главная судья соревнований:- Многие дети, которые выступали сегодня в группе С, года через 3-4 смогу спокойно выступать в группе "А". Потому что и родители, и дети, они потом переоценивают подход к спорту.Турнир городов «Суздальская весна» - не просто соревнования. Это дружеская встреча, говорят здесь. Гимнастки получают не только спортивный опыт, оценку своего труда, но и отправляются в интересное путешествие. В уже хорошо знакомый организаторам турнира Суздаль, в туристический комплекс Арт-отель «Николаевский Посад».Светлана Молчанова, тренер по художественной гимнастике, судья всероссийской категории:- Меня сюда, в Суздаль, очень тянет. Я скучаю без Суздаля. Я объехала много стран, можно даже сказать, полмира. Но Суздаль… он особенный. Здесь своя душа, свой воздух. Неповторимый. И вот именно это место «Николаевский Посад» - я в него просто влюблена.В этом году турнир «Суздальская весна» отмечает свой первый юбилей — состоялся в пятый раз. А вообще, в Суздале гимнастический фестиваль проходит дважды в год. Следующий намечен на эту осень.Кристина Иванова, «Вести-Владимир».