Его представили архитекторы ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские».

Ученый совет ВСМЗ рассмотрел эскизный проект реставрации Успенского собора. Его представили архитекторы ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские».Собравшиеся предложили оставить для показа туристам несколько археологических шурфов. Если перекрыть их стеклом, то гости города увидят напольное покрытие времён Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо.По периметру стен памятника белокаменного зодчества музейщики хотят открыть древний цоколь, а за апсидами - белокаменный фундамент, а также восстановить ряд деталей убранства церкви.Для сохранения объекта культурного наследия реставраторы планируют внести изменения в систему вентиляции, чтобы сократить негативное воздействие температур и влажности на уникальный храм. В целом эскизный был одобрен.Напомним, что научно-проектную документацию заказали год назад. Её подготовка обошлась в 32 млн рублей. Проектировщики должны её не позднее 6 октября.