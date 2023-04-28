Злоумышленник признал свою вину. Суд отправил его под домашний арест.

В Балакирево на отца, который сына избить подростка, завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.По версии следствия, вечером 22 апреля на стадионе «Рубин» между детьми произошёл . Ребята играли в футбол, а потом повздорили. Разозлившись, один из мальчиков ушёл, но потом вернулся на поле вместе с отцом. Вместо того, чтобы разобраться в ситуации, тот решил вопрос силой. По указанию отца 10-летний мальчик нанёс несколько ударов по туловищу и ногам 15-летнего юноши. При этом папа держал потерпевшего, пока его сын наносил удары.Отцу предъявлено обвинение по двум статьям: причинение вреда здоровью и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.Злоумышленник признал свою вину. Суд отправил его под домашний арест.