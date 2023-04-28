В центре Владимира начал осыпаться склон вблизи исторических памятников. Исторический центр...

В центре Владимира начал осыпаться склон вблизи исторических памятников.Исторический центр Владимира... ползет вниз по склону. Новый провал грунта на днях образовался на смотровой площадке у Дмитриевского собора. Страшный обвал обнаружили у себя под окнами жители улицы Урицкого. К чему всё идет? - выясняла Дарья Давыдова.- Только вы очень близко не подходите.Жители улицы Урицкого ходят по краю... пропасти. Мощный оползень сошел со снегом. Цепляясь корнями за склон, деревья нависают над газовой трубой.- Будет ливень, и всё оно пойдет. Будет катастрофа.Валентина Ремезова думала, что закрепилась на Годовой горе. Но после зимы у нее поехала.. ограда.- Прошлой осенью вот этот забор был в пазу. Вот посмотрите, насколько отъехала.Десять лет назад проезд по Урицкого даже закрывали - из-за угрозы обрушения дорожного полотна. Ремонтники РЖД тогда откачивали воду, укрепляли насыпь, делали ливневку, вспоминает Татьяна. Сейчас все стоки текут к ней во двор, подмывая фундамент. Женщину трясет от железной дороги.Татьяна Перфилова жительница дома по улице Урицкого:- Поезда проходят, и лежишь порой на кровати - тык-тык-тык. Или вот даже посуда в серванте трясется.Одно неловкое движение, и всё пойдет под откос, волнуются люди. А тут - целая стройка под боком. Пару лет назад бывшее здание юрфака выкупил владимирский отельер Олег Жуков. Сгоревший особняк начали переделывать в гостиницу.Ольга Тавырина, жительница дома по ул.Годова гора:- Четвертый этаж сняли. И делали какие-то работы внутри.- В этом году уже не появлялись?- Нет.Местные жалуются: рабочие выкорчевали два десятка кленов, которые держали склон.Валентина Ремизова, жительница дома по ул.Урицкого:- Склон, на котором стоят исторические памятники, он поехал. Подножье склона. И вы прекрасно понимаете, все начинается с подножья.Олег Жуков, собственник здания:Олег Жуков, собственник здания:- При чем здесь мы? Это территория не наша, я даже не знаю, чей это землеотвод внизу. Я видел всю эту проблему. Ну, произошло все это сегодня, завтра или послезавтра? За любой ситуацией надо присматривать.Центр Владимира этой весной будто совсем без присмотра. Черной дырой на зеленом холме зияет свежий провал у Дмитриевского собора. Поплыла плитка на смотровой в парке Пушкина.Дарья Давыдова:- Молча за происходящим наблюдают князь Владимир и Святитель Федор. Им самим сейчас нужно держаться. Владимирская земля буквально уходит из-под ног и копыт. В конце марта от постамента начали отходить декоративные колонны. На памятник набросили ремни безопасности. В таком виде он уже месяц.Проект реставрации монумента будет готов не раньше июня. Склон на Урицкого в ближайшее время обследуют специалисты.Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ горадминистрации Владимира:- Не нужно рисовать себе какие-то картины апокалипсиса несуществующего. Просто нужно привести в порядок этот склон. Посмотреть, каким образом укрепить все эти крутые откосы. Я не знаю, что будет использовано. Геосетка, там. Засев травой и прочее... В этом разберутся специалисты.Никакой угрозы для своих памятников не видят и в музее-заповеднике. Там заявили, что главный объект - Успенский собор - стоит на изрядном расстоянии от склона. Впрочем, гравитации подвластны даже святыни. Крест на одном из куполов храма явно тянет к земле.Дарья Давыдова. Андрей Синягин